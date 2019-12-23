شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بالأبيض أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الإسماعيلى بقميصه البديل باللون الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الاثنين، على ملعب الأخير فى عاشر جولات الدورى المحلى.

يأتى ذلك طبقا للائحة التى تنص على ظهور الفريق الضيف بقميصه البديل حال وجود تعارض مع ألوان قميص الفريق صاحب الملعب.

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ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التعثر بالجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد.

وظهر الفريق بقميصه البدبل بلقاء دجلة والذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف دون رد .