شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على ملامح تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين، وبالتحديد فى السابعة والنصف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدورى العام. ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة، فإن تشكيل الأهلى الأقرب سيكون كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى فى الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول وأحمد فتحى. Advertisements فى الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات. فى الهجوم: وجونيور أجايى. فى الوقت الذى يحسم الجهاز الفنى مسألة الدفع بثنائى ارتكاز خلال الساعات القادمة، من خلال الدفع بأليو ديانج أساسياً بجوار عمرو السولية، خاصة بعد تـألقه فى مباراة الإسماعيلى الماضية، وهو الأمر الذى سيترتب عليه تغيرات فى التشكيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.