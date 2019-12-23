شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة العاشرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في لقاء أهل القمة، بين متصدر جدول مسابقة الدوري العام والوصيف، والذى يستضيفه استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى السابعة والنصف مساءً، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية، بعدما حقق العلامة الكاملة فى 7 لقاءات سابقة، رافعاً رصيده إلى النقطة 21، متفوقاً على الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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المارد الأحمر يستعيد المصابين

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية، أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف، كما يعود رامى ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة، لكنه تماثل للشفاء سريعاً، ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الأهلي بعد شفائه مؤخراً من الإصابة التى حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية ، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم ، أجاي ، قفشة ،وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

الاتحاد يصارع للبقاء بين أهل القمة

ويدخل فريق الإتحاد السكندرى بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناتى أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدوري.