المنياوي : الاسماعيلي سيقاتل لاستعادة الانتصارات أمام ذئاب الجبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون شقيقه الإسماعيلى اليوم الاثنين على ملعب الجبل الأخضر فى عاشر جولات الدورى المحلى.
وواصل :”سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية بعد التعثر أمام الأهلى بالجولة الماضية”.
واستكمل المنياوى :”درسنا فريق المقاولون العرب جيدا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه والعمل على استغلالها فى حصد نقاط المباراة الثلاث”.
وأشار :”نعانى من أزمة ضيق الوقت والتى تؤثر علينا بالسلب ،ونتمنى من لجنة المسابقات إعادة النظر في هذا الأمرلإتاحة الفرصة للأندية من أجل التقاط الأنفاس سعيا للحفاظ على قوة المسابقة”.
وبسؤاله عن استبعاد أكثر من لاعب ضمن القوام الأساسى أجاب مديرالكرة للدراويش :”نبحث دائما عن اللاعب الجاهز لذلك من الوارد أن يتم خروج أى لاعب من القائمة حال عدم وصوله للجاهزية الكاملة”.
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