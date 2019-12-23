شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى فى معايشة تدريبية باليونان.. وحفل عشاء لقدامى باوك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق فترة المعايشة التدريبية التى يقضيها فى نادى باوك اليونانى الذى لعب له سابقا.

وقال أمير عزمى إنه حضر العديد من التدريبات مع الفريق خلال فترة المعايشة التى طلب أن يقضيها مع فريقه السابق لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم التدريب، مشيرا إلى أن الفريق فى المركز الثانى حاليا ويخوض لقاء اليوم من أجل التربع على عرش القمة.

وأضاف أمير عزمى أنه حضر حفل عشاء بصحبة قدامى الفريق اليونانى، مؤكدا أن صحف اليونان تحدثت عن تجربته فى المعايشة التدريبة.

ولعب أمير عزمي فى صفوف نادى باوك اليوناني لأكثر من موسمين فى الفترة من 2004 إلى 2006 وكان أحد نجوم الفريق، وانتقل بعدها للشباب السعودى ثم لعب بعدها لأكثر من دوري مثل القبرصى والتركى والعراق ومصر.

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أمير عزمى مجاهد مع مدير الكرة



أمير عزمى مجاهد مع مدرب الفريق الحالى



صحف اليونان تتحدث عن معايشة أمير عزمى فى باوك



جانب من حفل العشاء



أمير عزمى فى حفل العشاء