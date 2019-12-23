- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى فى معايشة تدريبية باليونان.. وحفل عشاء لقدامى باوك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق فترة المعايشة التدريبية التى يقضيها فى نادى باوك اليونانى الذى لعب له سابقا.
وقال أمير عزمى إنه حضر العديد من التدريبات مع الفريق خلال فترة المعايشة التى طلب أن يقضيها مع فريقه السابق لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم التدريب، مشيرا إلى أن الفريق فى المركز الثانى حاليا ويخوض لقاء اليوم من أجل التربع على عرش القمة.
وأضاف أمير عزمى أنه حضر حفل عشاء بصحبة قدامى الفريق اليونانى، مؤكدا أن صحف اليونان تحدثت عن تجربته فى المعايشة التدريبة.
ولعب أمير عزمي فى صفوف نادى باوك اليوناني لأكثر من موسمين فى الفترة من 2004 إلى 2006 وكان أحد نجوم الفريق، وانتقل بعدها للشباب السعودى ثم لعب بعدها لأكثر من دوري مثل القبرصى والتركى والعراق ومصر.
أمير عزمى مجاهد مع مدير الكرة
أمير عزمى مجاهد مع مدرب الفريق الحالى
صحف اليونان تتحدث عن معايشة أمير عزمى فى باوك
جانب من حفل العشاء
أمير عزمى فى حفل العشاء
حفل عشاء قدامى اللاعبين فى باوك
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمى فى معايشة تدريبية باليونان.. وحفل عشاء لقدامى باوك.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.