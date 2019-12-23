قصة صور .. نجوم تألقوا بعيدا عن الساحرة المستديرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الرياضة المصرية نجوم كثيرة تألقوا فى العديد من الرياضات المختلفة البعيدة عن كرة القدم على صعيد اليد والطائرة و الخماسى الحديث و الإسكواش ورفع الاثقال وغيرها . ومن أبرز هؤلاء النجوز كلا من ، علاء أبو القاسم بطل السلاح و أحمد الأحمر نجم كرة اليد و ثنائى الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح . فضلا عن الواعد فى رياضة الخماسى الحديث البطل أحمد الجندى و نجم رمى الرمح الذى رفع عنه الايقاف مجددا ايهاب عبد الرحمن و اسطورة رفع الاثقال محمد ايهاب واخيرا بطل الاسكواش كريم عبد الجواد. هؤلاء النجوم استطاعوا ان يحققوا نجاحات ونجومية لا تختلف عن نجومية لاعبى كرة القدم و نجحوا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية . Advertisements و يرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء النجوم فى الصور التالية :

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