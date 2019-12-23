شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض نظام القوائم الكاملة فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، علي اقتراح اللجنة الخماسية بإقامة الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد بنظام القوائم الكاملة .

وناقشت اللجنة الخماسية عددا من المقترحات خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بالتعديلات علي اللائحة الجديدة ومن بينها وضع بند ينص علي إقامة الانتخابات بنظام القوائم الكاملة بحيث تضم رئيس وعدد ٨ أعضاء حيث سيتم تقليص عدد المجلس إلي 9 أعضاء بدلا من 11 ، وهو ما اعترضت عليه الاندية بداعي ان ذلك يعتبر نوعا من الوصاية عليها وفرض اسماء بعينها علي الجمعية العمومية وسلب حقها في الاختيار .

تتجه النية لدي اتحاد الكرة للتراجع عن هذا البند او استبداله بنظام القواءم نصف المغلقة بحيث تضم رئيس وعدد 4 أعضاء علي أن يتم السماح للأندية باختيار 3 أعضاء مستقلين من خارج القاءمة كنوع من التوازن والحد من الخلافات في المجلس الجديد.

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وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل.