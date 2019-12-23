شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الأهلي يتحدى الاتحاد السكندري فى صراع "أهل القمة" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد الصراع المثير على قمة الدوري المحلي الليلة عندما يستضيف الاهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز وهي مباراة يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة" فالاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين ، ويتطلع كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على قمة الدوري، ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة ، طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

الأهلي يدخل مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الأتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري ودرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة وعقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في لقاء الليلة.

ويستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للأصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية ، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم ، أجاي ، قفشة ،وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

في المقابل ، يدخل فريق الأتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

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وحرص محمد مصيلحي رئيس النادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني من أجل الشد من آزرهم وطالبه بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأكيد على قوة الفريق وأحقيته في دخول منطقة الكبار.