شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان عمرو لاعبة الكرة النسائية: الإعلام "ظالمنا" والناس "مش سايبانا فى حالنا" والان مع تفاصيل الخبر

صعب يبقى فيه محمد صلاح فى الكرة النسائية

تمتلك مصر نجمات فى كرة القدم النسائية لم يختلفن من حيث الفن و الموهبة عن النجوم الرجال مطلقا، و لكن حتى الأن لم تأخد الكرة النسائية المساحة التي يطمحن إليها ممارسات اللعبة في الوطن العربي.

ويطمح نجمات كرة القدم نحو مسافة قريبة من مساحة الرجال و أن يصبح لهم عقود قوية تؤمن لهم مستقبلهن خلال المرحلة المقبلة وتحقيق حلم المشاركات الدولية و الأفريقية وعمل معسكرات خارجية لهن .

كما أن ثقافة المجتمع أيضا لم تتقبل فكرة ممارسة البنت لكرة القدم فى الأسرة المصرية، ويحرص الخليج 365 من حين إلى أخر على تسليط الضور على نجمات كرة القدم ، و نجمة اليوم هى نورهان عمرو لاعبة فريق الطيران و منتخب مصر لمعرفة كيف بدأت قصتها مع اللعبة وهل تعرضت لمواقف محرجة بسبب كونها لاعبة كرة قدم أم لا ؟.

بدأت ممارسة الكوره وانا عمرى 5 سنوات وكنت بلعب فى الشاع و المدرسة ، كما أننى حصلت و عمرى 12 سنة على لقب هدافه البطوله الفركفونيا الخاصة بالمدارس الفرنسية.

بلعب ف كل المراكز ما عادا حارس المرمي (جوكر يعني) .



نورهان عمرو 1

أليكس مورجان لاعبة منتخب أمريكا .

هو مش إحراج و لكن المجتمع مش مثقف فى هذه المنطقة وليس سهل أن يتقبل فكرة أن في بنت بتلعب كوره فى مصر.

جدى وهو عبد السلام الضرغامى لاعب الترسانة الأسبق .

اه .. والدتي كانت معترضة عشان الدراسة و لكن تفهمت الأمر عقب ذلك ، خاصة لما عرفت أننى عندي موهبة و متميزه فى اللعبة، قام بتشجيعى أكتر و أصبحت تحضر مبارياتى لمشاهدتى فى الملعب .

بالفعل ممارسه الكرة تناسب أي بنت .. ايه المشكله؟! هي زيها زي أى لاعبه مثلما يوجد من يمارس الكاراتيه الكونغ فو وألعاب عنيفة أكتر من كرة القدم.

طالما هناك موهبة وحب اللعبة، مفيش مشكله طبعاً و بقول لأى بنت بتحب الكوره تلعبها و متوقفش و ملهاش دعوه بالناس.



نورهان عمرو 2

Advertisements

الكلام بينا دايماً كفرقه او كمنتخب اننا بنكون مركزين على هدفنا، ودائما يكون هدفنا الفوز بأى بطولة و نتمنى الاعلام يهتم أكتر.. لأن بصراحة " احنا مس واخديين حقنا خالص".

هههه لا صعب بنت تكون زي محمد صلاح بس بجد بجد احنا عندنا بنات لاعيبه اوي اوي اوي و في بنات تملك قدرة انها تلعب مع ولاد و انا شخصياً بلعب مع ولاد خماسي .

اه طبعاً نفسي احترف جداً و تلقيت أكثر من عرض بس للأسفلم يكن هناك توفيق من ربنا، لكنى مازلت أملك التصميم لتحقيق حلمي و بشتغل على نفسي و بتعب عشان ربنا يكرمني بالإحتراف.

اه تلقيت من نادي deportivo alavèz الأسباني و نادي فى روسيا بس مش فاكره اسمه والله ، وأيضا تلقيت و منحة دراسية و اللعب فى جامعة فى أمريكا لكنى رفضت لصعوبة ترك والدتى.

الرياضه النسائيه مش كلها مظلومة بس الكوره هي أكتر لعبه مظلومه فى مصر مع إنها لعبه الاكثر جمهورهاً

اه في مطالب كتير أولها إهتمام الاعلام بينا و يهتموا بفرق الصعيد و الفرق اللي معندهاش امكنايات اللى مش لاقين يجيبو اطقم أو جزم .



نورهان عمرو 3

بالتأكيد نحن بعيدين عن الخريطة القارية والعالمية للرياضة النسائية.. فكيف نلحق بتلك الدول ؟

اه احنا بعيد جداً جداً و بسبب اننا ممكن نقعد بالسنين مش بنتجمع (منتخب مصر) و ده بيأثر أوي فى ترتيبنا و دي حاجه مش كويسه بس مس احنا السبب المفروض نتجمع و ندخل بطولات وو نلعب مباريات ودية كثيرة .

الطيران و واودي دجله طبعاً و دلوقتي بقي في فرق بتنافس مثل كفر سعد و فرق أخرى .

هناك مكافآت لكم؟

اه اكيد في مكافآت ف ىالمنتخب و فى النادي بس الفلوس بتاعتنا غير الولاد خالص يعني احنا معندناش عقود و ملايين والكلام ده.

تتذكرين أول مكافأة حصلتى عليها ؟

500 جنيه اول مكآفأة كانت مع نادي الطيران للحصول على المركز الأول فى بطولة الجمهورية .

تتابعين مباريات دورى كرة القدم للرجال ؟

أه بتابع برشلونة و الأهلى ليفربول عشان محمد صلاح فخر العرب

أخيرا ..من اللاعب. الأفضل من وجهة نظرك؟

ميسى