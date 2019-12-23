"السوشيال ميديا بقت مقرفة".. عواد يُنهي الجدل حول أزمة "ستوري انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

انهى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، الجدل الذي أثير في الساعات الماضية حول أزمته مع محمد أبوجبل حارس الفريق، بعدما ما تم تداوله من "صور" من "ستوري انستجرام".

وكتب عواد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى و يجيلى ٣٠٠٠ تليفون من النادي اني نزلت ستورى على زميلى و اخويا ابو جبل، انا بجد مش عارف أقول ايه بس موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف اوى".

وشدد "انا وابوجبل و جنش وصبحي اكتر من اخوات وصفحاتى على الفيس بوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة واى صفحة بأسمى غير موثقة مليش اى علاقة بيها نهائي".

واختتم "ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم و حسبى الله فى اى حد عايز يعملى مشاكل فى شغلى أو مع زملائى أو مع ناديا العظيم".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منتشرة من "ستوري انستجرام" لحساب يحمل اسم محمد عواد بعنوان "الجبال دائما خلفي"، وذلك رداً على صورة أخرى منتشرة من حساب يحمل إسم محمد أبوجبل تسخر من عواد، ورسالة من حساب أخر "أبوجبل يلعب على أي حد".

وتواصل "الخليج 365" مع محمد عواد الذي أكد في تصريحاته على أنه يتمتع بعلاقة طيبة مع أبوجبل حيث قال "التنافس بيننا لصالح الزمالك، لا يوجد أي أزمات أو مشاكل".

وصرح "هناك من يُريد أن يحدث وقيعة بين لاعبي الزمالك".

الجدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع محمد عواد من صفوف النادي الإسماعيلي مطلع الموسم الحالي، وكذلك استعاد خدمات محمد أبوجبل من صفوف نادي سموحة.