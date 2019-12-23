تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد.. فايلر يتجه لتغيير طريقة اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: يتجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، لتغيير طريقة لعب الفريق أمام الاتحاد السكندري. ويلعب الأهلي على ملعب استاد القاهرة مساء الاثنين أمام الاتحاد السكندري بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن فايلر يتجه لبداية المباراة بطريقة 4-2-3-1، بدلا من طريقة 4-1-4-1، التي اعتاد الأهلي عليها مؤخرا. واستقر فايلر بشكل كبير على الدفع بالثنائي أليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يستعين بمحمد مجدي "أفشة" في مركز صناعة اللعب. Advertisements التشكيل المتوقع جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي. خط الهجوم: وليد أزارو.

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