3 تبديلات في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعاد لقائمة الأهلي استعدادا للمباراة كلا من عمرو السولية، وأحمد فتحي، فيما يغيب رامي ربيعه بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يُجري السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، 3 تبديلات في التشكيل، بإدخال السولية، وأزارو، وسعد سمير، بدلا من رامي ربيعه، وأحمد الشيخ، ومروان محسن.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

Advertisements

الدفاع: محمد هاني، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

وسط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي

الهجوم: وليد أزارو

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، فيما يطارده الاتحاد السكندري بـ20 نقطة في المركز الثاني من 9 مباريات.