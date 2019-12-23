بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الأهلي يصطدم بالاتحاد.. والمقاولون أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تستأنف اليوم مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز بمواجهتين. ويلتقي المقاولون أمام الإسماعيلي الساعة 5 مساءً. ويستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:30 مساءً. ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، فيما يطارده الاتحاد السكندري بـ20 نقطة في المركز الثاني من 9 مباريات. Advertisements وتأجلت مباراتي الاهلي أمام الزمالك والمصري. وتُنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس. وفي ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، يلتقي الشباب السعودي أمام الشرطة العراقي الساعة 6 مساءً. تعرف على مواعيد كافة مباريات اليوم بالضغط هنا

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