الأهلي يواجه زعيم الثغر في مهمة البحث عن تأمين الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في لقاء يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المواجهة المرتقبة ستحدد الفريق المتصدر لترتيب البطولة حتى الأسبوع المقبل، فالفريق الأحمر يحتل الصدارة برصيد 21 نقطة من سبع مباريات، بينما يحتل الاتحاد الوصافة برصيد 20 نقطة جمعهم من تسع مواجهات.

الأهلي عينه على الانفراد بالصدارة في حالة فوزه على الاتحاد، كما يسعى لاستمرار سلسلة الفوز مع المدرب رينيه فايلر، بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات حتى الآن بالدوري.

في حال تخطي الأهلي لعقبة الاتحاد سيبتعد بالصدارة عن الاتحاد الذي يسبقه بأكثر من مباراتين من حيث اللعب، على عكس الأهلي الذي يتبقى له مباريات مؤجلة.

وعلى الجانب الأخر فوز زعيم الثغر سيكون هدفا للفريق الضيف، الذي يسعى لحصد الثلاث نقاط لتصدر جدول المسابقة وينتظر نتائج الأهلي في باقي المباريات المؤجلة له.

في أخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري والتي كانت في الموسم الماضي، استطاع الأهلي الفوز على زعيم الثغر بهدفي علي معلول وصالح جمعة، ليرد الفريق الأحمر على هزيمة الدور الأول في القاهرة بنتيجةأربعة أهداف لثلاث.

قائمة الأهلي شهدت غياب رامي ربيعة والذي تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي، بينما يعود للظهور في القائمة كل من الثنائي أحمد فتحي وعمرو السولية.

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وعلى الجانب الأخر، قرر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد، الاستعانة برباعي هجومي في القائمة المستدعاة للمباراة وهم رزاق سيسيه، أحمد رفعت، خالد قمر وأكوي.

بطاقة المباراة

الفريقان: الأهلي والاتحاد السكندري

المناسبة: الجولة 10 من الدوري المصري

المكان: استاد القاهرة

التاريخ: 23 ديسمبر 2019

الموعد: 07:30 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون سبورت وتايم سبورتس