موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق القلعة الحمراء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات القوية بين الفريقين.

يقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، حيث يعد واحدًا من اللقاءات المثيرة بين الفريقين،

في ظل التألق اللافت للنظر للفريق السكندري منذ بداية الموسم.

يدخل الأهلي اللقاء متصدرًا لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات فقط.

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على الجانب الآخر يدخل نادي

الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، الذي نجح في تقديم شكل مميز مع الفريق السكندري هذا الموسم، ووصل به إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة أون سبورت، أو قناة تايم سبورتس، أو قناة النيل للرياضة.