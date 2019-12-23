رياضة | مدرب برشلونة يمدح ميسي: يستطيع التسجيل من اي مكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يمدح ميسي: يستطيع التسجيل من اي مكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدح الاسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة لاعبه النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي بعد ما قدمه الأخير في مباراة فريقه أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة وانتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وقال فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في تصريحات صحفية: "وجود ميسي يمنحنا أفضلية كبيرة يظهر ليو في أي لحظة ويستطيع التسجيل من أي مكان في الشوط الأول أمام ديبورتيفو ألافيس لعبنا بشكل جيد ونجحنا في التسجيل، لكن في بداية الشوط الثاني فقدنا بعض القوة وذلك عندما سجلوا الهدف الأول، لكننا استطعنا تسجيل الهدف الثالث عن طريق لوينل ميسي".

وأضاف المدير الفني الاسباني: "لقد كان شهرًا صعبًا بالنسبة لنا، لكن لدينا أكثر من لاعب في المركز الواحد، ونعتمد عليهم جميعًا،لنأمل أن يكونوا جميعًا هنا عند العودة من الإجازة وصل النجم الأرجنتيني للهدف رقم 50 مع فريقه هذا العام وذالك شئ أكثر من رائع".

وبهذه النتيجة أنهي نادي برشلونة الدور الاول من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المركز الأول مؤقتا قبل مواجهة غريمه ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.