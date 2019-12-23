رياضة | تحديد موعد عودة برشلونة للتدريبات بعد احتفالات الكريسماس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة برشلونة للتدريبات بعد احتفالات الكريسماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة سيواجه نظيره إسبانيول في المباراة المقبلة وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني وأنه من المقرر عودة اللاعبين إلى التدريبات يوم 29 من ديسمبر الحالي بعد فترة التوقف الدولي.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة خاض المباراة الأخيرة له في هذا العام بالأمس الأحد أمام آلافيس في الجولة الـ18 والتي انتهت بفوز البارسا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأوضحت التقارير أنه من المقرر أن يعود برشلونة للتدريبات يوم الـ29 من ديسمبر الجاري وسيكون هناك حصتين تدريبيتين قبل نهاية العام وتحديدًا يومي 30 و31 من نفس الشهر.

Advertisements

وذكرت التقارير أنه من المقرر أن يواجهة برشلونة نظيره إسبانيول يوم الـ4 من يناير المقبل على أن تكون الحصة التدريبية الأخيرة للفريق الكتالوني يوم الثالث من الشهر ذاته.

ومن المحتمل غياب كلا من ليونيل ميسي وسواريز وفيدال عن مواجهة إسبانيول على الرغم من أن الفريق سيعود من فترة التوقف يوم 29 من الشهر الحالي إلا أن الثلاثي المذكور مسبقاً سيتم منحهم إجازة إضافية بسبب سفرهم إلى أمريكا الجنوبية مما يعني أن عودتهم إلى الفريق الكتالوني ستكون قبل يومين فقط من مواجهة إسبانيول.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا مؤقتًا برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى سيواجه أتلتيك بيلباو في نفس الجولة.