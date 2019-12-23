رياضة | خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لعودة نجم الفريق رمضان صبحي خلال فترة قياسية من الإصابة التى تعرض لها والتى تشير لغيابه لمدة 6 أسابيع عن الملاعب منا يجعل الفريق يفتقد خدمات صبحي لفترة ليست بالقصيرة، خاصة وانه أحد أهم نجوم الفريق خلال الفترة الماضية تحت قياذة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن غياب رمضان صبحي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، ولكن طلب اللاعب من إدارة الفريق السفر لألمانيا للإستمرار فى العلاج ولقطع شوط كبير ومن الممكن يؤدي ذلك لعودته سريعًا للملاعب.

ووهناك موافقة من إدارة الفريق فى الأهلى على سفر رمضان صبحي لالمانيا ، من أجل الاطمئنان على الإصابة، ولمحاولة تقليل فترة غيابه عن الملاعب والعودة سريعا للمشاركة مع الفريق ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان رمضان صبحي قاد المنتخب الوطنى الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتاهل المنتخب للأولمبياد طوكيو 2020.