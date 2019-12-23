رياضة | نجم ريال مدريد على رادار تشيلسي



ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، تفيد بأن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا إيسكو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، فإن إدارة البلوز ستتقدم بعرض قيمته 44 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عاماً، خلال الميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه بعد أيام قليلة.

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