رياضة | صراع إنجليزي على مدافع برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
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عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة الإسباني، دخل دائرة إهتمامات ثلاثة أندية إنجليزية، للإنضمام إليها في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن أندية إيفرتون وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد، تسعى لإنتداب توديبو في الميركاتو الشتوي المقبل، والذي يفتح أبوابه بعد عدة أيام.
وارتبط توديبو بناديي باير ليفركوزن الألماني وميلان الإيطالي، خاصة الأخير الذي سعى لضم اللاعب على سبيل الإعارة.
في المقابل تأمل إدارة نادي برشلونة الإسباني في التخلي عن توديبو بالبيع وليس الإعارة، وتحقيق أكبر مقابل مادي من جراء بيعه.
وإنضم صاحب الـ 19 عاماً لصفوف برشلونة قادماً إليه من نادي تولوز الفرنسي، مقابل مبلغ يناهز 2 مليون يورو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية في يناير 2019.
وفشل توديبو في إقناع مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي بقدراته منذ إنضمامه للنادي الكتالوني، مما جعله حبيس مقاعد البدلاء بشكل مستمر.
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