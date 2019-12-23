رياضة | صراع إنجليزي على مدافع برشلونة







ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة الإسباني، دخل دائرة إهتمامات ثلاثة أندية إنجليزية، للإنضمام إليها في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.