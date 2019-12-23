رياضة | الصحف الكتالونية تمنح سواريز أعلي تقييم في مباراة برشلونة و ألافيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الكتالونية تمنح سواريز أعلي تقييم في مباراة برشلونة و ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت صحيفة سبورت الكتالونية المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة أعلي تقييم في مباراة فريقه أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وحصل المهاجم الدولي الاورجوايني علي تقييم 10/10 بعد أن استطاع تسجيل هدف لفريقه وتقديم 3 تمريرات حاسمة بالإضافة إلي تسديدتين علي المرمي و81 ٪ نسبة تمرير ناجحة بينما حصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي علي تقييم 9/10 بعد أن سجل هدفا وقام بعمل 8 مراوغات صحيحة بالإضافة إلى 80 ٪ نسبة تمريرات ناجحة.

بينما حصل اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة علي تقييم 8.5 / 10 حيث استطاع أن يسجل هدف من تسديدة واحدة على المرمي و94 ٪ نسبة تمرير ناجحة و100 ٪ نسبة المراوغات الناجحة وحصل كارليس ألينا علي 10/8 وجوردي ألبا - 10/6 وصموئيل امتيتي - 5.5 / 10 وجيرارد بيكيه - 6.5 / 10 وسيرجي روبرتو - 10/6 وجاءت تقييمات بقية اللاعبين جريزمان - 8/10 ، بوسكيتس - 7.5 / 10 ، دي يونج - 7/10 - شتيجن - 6.5 / 10.

يذكر أن نادي برشلونة قد حقق فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف علي حساب نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة القمنى عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي أقيمت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.