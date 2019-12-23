رياضة | فالفيردي يثير حيرة إدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يثير حيرة إدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أثار إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني حيرة مجلس إدارة الفريق بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب ثلاثي الفريق.

رحيل ثلاثة لاعبين عن برشلونة وكانت التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن إدارة برشلونة استقرت على رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت التقارير الصحفية أن الثلاثة لاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في الشتاء القادم هم إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وكارليس أرينا.

حيرة في برشلونة بسبب فالفيردي Advertisements وكان هؤلاء اللاعبين الثلاثة يريدون الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في يناير القادم بسبب شعورهم بالتهميش في النادي وعدم الاعتماد عليهم في المباريات.

ولكن في الأيام القليلة الماضية اعتمد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بشكل كبير على الثلاثي القريب من الرحيل وبدأ في منحهم بعض الدقائق في مباريات الفريق الأخيرة ليسير الحيرة داخل صفوف الفريق فهل ستقوم الإدارة ببيعهم أم سيبقوا مع الفريق.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.