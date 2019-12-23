رياضة | التعاون ضد أبها.. حامل اللقب يخشى فخ منطقة عسير للمرة الثانية في كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون ضد أبها.. حامل اللقب يخشى فخ منطقة عسير للمرة الثانية في كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلاقي التعاون نظيره أبها "التابع لمنطقة عسير"، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يخشى التعاون تكرار ماحدث أمام نادي ضمك التابع لمنطقة عسير، في النسخة قبل الماضية عام 2018.

تعد هذه المرة الثانية التي يقابل فيها التعاون أحد أندية منطقة عسير بكأس الملك، حيث أنه في عام 2018 خرج من دور الـ32، على يد ضمك، بهدفين مقابل هدف.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

إذ أن التعاون حقق الفوز أمام الوحدة، بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بينما نجح أبها من الفوز بثنائية نظيفة أمام الشباب في الجولة ذاتها. Advertisements

التعاون لديه تخوف آخر، وذلك بعد أن حقق الفوز أمام أبها ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، بشق الأنفس بهدف نظيف عند الدقيقة 90+4.

أبها حجز مقعداً في دور الـ 16، بعدما حقق الفوز أمام العربي بهدف نظيف، فيما صعد التعاون بعد أن فاز أمام العين بهدفين نظيفين.

موعد مباراة التعاون وأبها في كأس الملك يقام اللقاء عند الساعة الثالثة إلا ثلث بتوقيت مصر، والرابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.