رياضة | الشباب ضد الشرطة بحثاً عن اللقب الثاني في ظل التفوق السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب ضد الشرطة بحثاً عن اللقب الثاني في ظل التفوق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، نظيره الشرطة العراقي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الشباب ضد الشرطة في البطولة العربية يقام اللقاء بين الشباب والشرطة، اليوم الإثنين، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت السعودية.

مواجهات الأندية السعودية ضد نظائرها العراقية نجد من تاريخ مواجهات الأندية السعودية والعراقية، تفوق كاسح للسعوديين، في جميع البطولات.

إذ أنه تواجهت الأندية السعودية والعراقية 41 مرة، فازت الأندية السعودية في 23 مباراة، وفازت الأندية العراقية في 7 مباريات فقط. Advertisements

وحسم التعادل 11 مباراة، منها 7 مباريات بالتعادل السلبي، و4 مباريات بالتعادل الإيجابي.

ونجد أنه في هذه المواجهات، ظهر التفوق الهجومي السعودي، حيث سجل هجوم الأندية السعودية 71 هدفاً، بينما سجل هجوم الأندية العراقية 36 هدفاً.

الفريقان كلاهما حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مرة واحدة، ويبحثان عن الثاني.

جدير بالذكر أن الشباب تأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن حقق الفوز على فريق شباب الأردن بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والعودة ضمن منافسات دور الـ 16 من المنافسة.

بينما صعد الشرطة إلى هذا الدور بعدما فاز على إف سي نواذيبو، بنتيجة عريضة بسداسية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، في دور الـ16.