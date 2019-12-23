رياضة | موعد مباراة الشباب ضد الشرطة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الشباب ضد الشرطة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين فريق الشباب السعودي ونظيره الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وخطف الشباب بطاقة التأهل إلى دور الثمانية؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق شباب الأردن بهدفين مقابل هدف من مجموع مبارتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ 16 للبطولة.

موعد مباراة الشباب ضد الشرطة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال:- Advertisements يقام اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.