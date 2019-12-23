رياضة | كأس خادم الحرمين.. التشكيل المتوقع لمباراة التعاون ضد أبها

وفيما يلي التشكيل المتوقع لأبها أمام التعاون:-

حراسة المرمى: محمدي

خط الدفاع: الخثلان – عطوشي – تاهرات – برناوي

خط الوسط: النابت – العواضي – جابرييل – النجار

خط الهجوم: فانيفا – بقير

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، حصدهم من 12 مباراة، فاز في 7 مواجهات، و وتعادل في مباراة واحدة، فيما خسر في 4 لقاءات، ونجح في احراز 21 هدف، فيما أستقبلت مرماه 14 هدف.