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رياضة | كأس خادم الحرمين.. التشكيل المتوقع لمباراة التعاون ضد أبها

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس خادم الحرمين.. التشكيل المتوقع لمباراة التعاون ضد أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:25 ص

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بوابة الخليج 365

أميرة فطيم

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى مواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع بتوقيت ، والساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس الخليج العربي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لأبها أمام التعاون:-

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حراسة المرمى: محمدي

خط الدفاع: الخثلان – عطوشي – تاهرات – برناوي

خط الوسط: النابت – العواضي – جابرييل – النجار

خط الهجوم: فانيفا – بقير

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، حصدهم من 12 مباراة، فاز في 7 مواجهات، و وتعادل في مباراة واحدة، فيما خسر في 4 لقاءات، ونجح في احراز 21 هدف، فيما أستقبلت مرماه 14 هدف.

فيما يتواجد أبها في المركز السابع، برصيد 20 نقطة، جمتعهم من 12 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في إثنين، بينما تلقى خسارة في 3 مباريات

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