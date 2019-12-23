رياضة | كأس خادم الحرمين.. التشكيل المتوقع لمباراة التعاون ضد أبها

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس خادم الحرمين.. التشكيل المتوقع لمباراة التعاون ضد أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:25 ص
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أميرة فطيم
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من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا بتوقيت جرينتش.
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس الخليج العربي.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لأبها أمام التعاون:-
حراسة المرمى: محمدي
خط الدفاع: الخثلان – عطوشي – تاهرات – برناوي
خط الوسط: النابت – العواضي – جابرييل – النجار
خط الهجوم: فانيفا – بقير
يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، حصدهم من 12 مباراة، فاز في 7 مواجهات، و وتعادل في مباراة واحدة، فيما خسر في 4 لقاءات، ونجح في احراز 21 هدف، فيما أستقبلت مرماه 14 هدف.
فيما يتواجد أبها في المركز السابع، برصيد 20 نقطة، جمتعهم من 12 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في إثنين، بينما تلقى خسارة في 3 مباريات
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