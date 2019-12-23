رياضة | ماذا يحتاج باريس سان جيرمان في سوق الإنتقالات الشتوية

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تتطلع إدارة نادي باريس سان جيرمان لمواصلة الهيمنة المحلية على الكرة الفرنسية، وتحقيق هدفها المنشود بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا

وتعي إدارة النادي العاصمي أن تحقيق لقب دوري الأبطال ليس بالأمر السهل، ويحتاج لاعبين أكفاء ذوي خبرة كبيرة وشخصية حاضرة.

موقف الفربق الحالي في جميع البطولات يحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أكثر.

وسيواجه فريق لينا مونتليري في دور الـ 32 من كأس فرنسا في يناير المقبل، وفريق سانت إيتيان في دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة، فيما سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني في دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

صفقات الفريق الصيفية تعاقد الفريق مع المدافع عبدولاي ديالو من بوروسيا دورتموند، وبابلو سارابيا وسيرجيو ريكو من إشبيلية، وأندير هيريرا من مانشستر سيتي، وكيلور نافاس من ريال مدريد، وماورو إيكاردي من إنتر ميلان، وإدريسا جانا جايي من إيفرتون.

وبالرغم من أن الفريق الباريسي مدجج بالنجوم في جميع الخطوط، إلا أنه هناك بعض التفاصيل البسيطة، يبرزها لكم الخليج 365 الرياضي من خلال التقرير التالي.

قلب الدفاع مع إقتراب تياجو سيلفا نجم دفاع الفريق ومنتخب البرازيل، وضح احتياج الفريق لقائد في خط الدفاع، يستطيع خلافة البرازيلي المخضرم. Advertisements

أبرز المرشحين: كاليدو كوليبالي لاعب نابولي - دانيلي روجاني لاعب إنتر ميلان - صامويل أومتيتي لاعب برشلونة.

وسط الميدان لعب توماس توخيل المدير الفني للفريق بالبرازيلي ماركينيوس في مركز لاعب الوسط كثيراً، بالإضافة لإقتراب رحيل لياندرو باريديس نحو يوفنتوس، وقدوم إيمري تشان، كلها عوامل ترجح جلب صفقة جديدة في وسط الملعب.

أبرز المرشحين:

إيمري تشان لاعب يوفنتوس - فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ.

الجناح الهجومي ستكون صفقة تحضيرية، إستعداداً لرحيل أحد النجمين كيليان مبابي ونيمار، وخاصة الأخير الذي يبدو وأنه في طريقه لبرشلونة الصيف المقبل.

أبرزالمرشحين:

جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند - فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد - أنطوان جريزمان لاعب برشلونة - عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.