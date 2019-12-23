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رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليونيل () 13 هدف

2- كريم بنزيما () 12 هدف

3- لويس سواريز (برشلونة) 10 أهداف

4- جيرارد مورينو (فياريال) 8 أهداف

5- لوكاس بيريز (ألافيس) 8 أهداف

6- لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف

7- خيمي أفيلا ( أوساسونا) 8 أهداف

8- أنخيل رودريجيز (خيتافي) 8 أهداف.

9- روجير مارتي (ليفانتي) 8 أهداف

10- أنطوان جريزمان (برشلونة) 7 أهداف

11- ألفارو ( أتليتيكو مدريد) 7 أهداف

12- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 7 أهداف

13- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) 7 أهداف

14- ويليان جوزيه (ريال سوسيداد) 7 أهداف

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15- جوسيلو (ألافيس) 7 أهداف.

16- داني باريخو (فالنسيا) 6 أهداف

17- ماكسي جوميز (فالنسيا) 6 أهداف

18- كارل توكو إيكامبي (فياريال) 6 أهداف

19- خواكين (ريال بيتيس) 6 أهداف

20- أنتي بودمير (مايوركا) 6 أهداف.

ترتيب صناع الأهداف

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 6 تمريرات

2- لويس سواريز (برشلونة) 6 تمريرات

3- رودريجو (فالنسيا) 6 تمريرات

4- إيفر بانيجا (فالنسيا) 6 تمريرات

5- كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 تمريرات

6- مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد) 5 تمريرات

7- أنخيل كوريا (أتليتيكو مدريد) 5 تمريرات

8- روبيرتو توريس (أوساسونا) 5 تمريرات

9- فيكتور دياز (غرناطة) 5 تمريرات.

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