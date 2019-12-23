رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 1- ليونيل ميسي (برشلونة) 13 هدف 2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 12 هدف 3- لويس سواريز (برشلونة) 10 أهداف 4- جيرارد مورينو (فياريال) 8 أهداف 5- لوكاس بيريز (ألافيس) 8 أهداف 6- لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف 7- خيمي أفيلا ( أوساسونا) 8 أهداف 8- أنخيل رودريجيز (خيتافي) 8 أهداف. 9- روجير مارتي (ليفانتي) 8 أهداف 10- أنطوان جريزمان (برشلونة) 7 أهداف 11- ألفارو موراتا ( أتليتيكو مدريد) 7 أهداف 12- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 7 أهداف 13- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) 7 أهداف 14- ويليان جوزيه (ريال سوسيداد) 7 أهداف Advertisements 15- جوسيلو (ألافيس) 7 أهداف. 16- داني باريخو (فالنسيا) 6 أهداف 17- ماكسي جوميز (فالنسيا) 6 أهداف 18- كارل توكو إيكامبي (فياريال) 6 أهداف 19- خواكين (ريال بيتيس) 6 أهداف 20- أنتي بودمير (مايوركا) 6 أهداف.

ترتيب صناع الأهداف 1- ليونيل ميسي (برشلونة) 6 تمريرات 2- لويس سواريز (برشلونة) 6 تمريرات 3- رودريجو (فالنسيا) 6 تمريرات 4- إيفر بانيجا (فالنسيا) 6 تمريرات 5- كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 تمريرات 6- مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد) 5 تمريرات 7- أنخيل كوريا (أتليتيكو مدريد) 5 تمريرات 8- روبيرتو توريس (أوساسونا) 5 تمريرات 9- فيكتور دياز (غرناطة) 5 تمريرات.

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