رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
1- ليونيل ميسي (برشلونة) 13 هدف
2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 12 هدف
3- لويس سواريز (برشلونة) 10 أهداف
4- جيرارد مورينو (فياريال) 8 أهداف
5- لوكاس بيريز (ألافيس) 8 أهداف
6- لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف
7- خيمي أفيلا ( أوساسونا) 8 أهداف
8- أنخيل رودريجيز (خيتافي) 8 أهداف.
9- روجير مارتي (ليفانتي) 8 أهداف
10- أنطوان جريزمان (برشلونة) 7 أهداف
11- ألفارو موراتا ( أتليتيكو مدريد) 7 أهداف
12- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 7 أهداف
13- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) 7 أهداف
14- ويليان جوزيه (ريال سوسيداد) 7 أهداف
15- جوسيلو (ألافيس) 7 أهداف.
16- داني باريخو (فالنسيا) 6 أهداف
17- ماكسي جوميز (فالنسيا) 6 أهداف
18- كارل توكو إيكامبي (فياريال) 6 أهداف
19- خواكين (ريال بيتيس) 6 أهداف
20- أنتي بودمير (مايوركا) 6 أهداف.
ترتيب صناع الأهداف
1- ليونيل ميسي (برشلونة) 6 تمريرات
2- لويس سواريز (برشلونة) 6 تمريرات
3- رودريجو (فالنسيا) 6 تمريرات
4- إيفر بانيجا (فالنسيا) 6 تمريرات
5- كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 تمريرات
6- مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد) 5 تمريرات
7- أنخيل كوريا (أتليتيكو مدريد) 5 تمريرات
8- روبيرتو توريس (أوساسونا) 5 تمريرات
9- فيكتور دياز (غرناطة) 5 تمريرات.