رياضة | زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو







رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي تعادل الريال ضد أتليتك بيلباو مجرد عثرة نحن نحتاج كريستانو ‏علينا المواصلة على هذا المنوال هي مباراتان فحسب لم نسجل فيهما وقريبا عندما نعود للعمل سنتغلب على هذه الفترة تسألني وسأجاوبك أعتقد أن علينا مواصلة العمل لأننا نتحسن على كافة المستويات.

تعرف علي تصريحات زيدان الكاملة بعد مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني : قال زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد:"لقد حظينا بعدة فرص لكننا لم نضعها في الشباك عندما تخلق الفرص عليك اغتنامها وهو ما لم نفعله كان لدينا 3 كرات في العارضة وعدة فرص لكن هذه كرة القدم الأهم أن نخلق الفرص للتهديف وهو ما قمنا به مرة أخرى حدث ذلك في المبارايات السابقة فالنسيا وبرشلونه لكن هذا لم يجدي نفعا ولم نحصد النقاط الثلاث لأننا لم نسجل لقد استحق لاعبو فريقي أكثر من ذلك، كنت أتمنى أن نسجل الهدف".

وأضاف زيدان بعد مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو:"علينا مواصلة العمل هي مباراتان ليس أكثر التي لم نسجل فيها علينا المواصلة وأن نعود في عام 2020 بنفس النسق لأننا افتقدنا للتسجيل فقط لكننا قدمنا عمل كبير لا يتعلق الأمر بسوء الحظ أو عدم المحاولة الكرة لم تدخل المرمى اليوم، لكن لا يجب أن يحبط ذلك معنوياتنا الهدف سيأتي يطلب الناس منا تقديم كل شيء على أرض الملعب وهو ما نقوم به".