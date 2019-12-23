رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي
وسجل هدفي نادي تشيلسي في مرمى توتنهام ويليان في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء كما شهدت المباراة طرد سون هيونج مين نجم توتنهام في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.
ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي تشيلسي إلى 32 نقطة لتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة ليتواجد في المركز السابع.
متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالآتي:
1- جيمي فاردي "ليستر سيتي" 17 هدف
2- داني إنغز "ساوثامبتون" 11 هدف
3- أوباميانج "أرسنال" 11 هدف
4- تامي إبراهام "تشيلسي" 11 هدف
5- راشفورد "مانشستر يونايتد" 10 أهداف
6- هاري كين "توتنهام" 9 أهداف
7- محمد صلاح "ليفربول" 9 أهداف
8- رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" 9 أهداف
9- سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي" 9 أهداف
10- ساديو ماني "ليفربول" 9 أهداف
11- تيمو بوكي "نورويتش سيتي" 9 أهداف
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