اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم السبت 23/12/2019 في الدوري المصري ON SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم السبت 23/12/2019 في الدوري المصري ON SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الاتحاد السكندري في الفترة الماضية، نجح فريق الاتحاد السكندري في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتحاد السكندري ثلاثة أهداف في مرماه.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح في حصد 20 نقطة في رصيده بعدما خاض 9 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق اف سي مصر بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب الإسكندرية على الأراضي المصرية.