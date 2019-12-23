شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يدخل حسابات جهاز المنتخب فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد شريف مهاجم انبي الحالي والأهلي السابق حسابات جهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري لضمه خلال المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوي طيب مع ناديه بالدوري.

وطلب البدري من معاونيه تقارير دورية عن اللاعب لضمه في حالة حفاظه علي مستواه واستمرار تسجيل الأهداف، بعدما وصل للهدف السابع فى الدورى هذا الموسم محتلا وصافة ترتيب هدافى المسابقة بفارق هدف وحيد عن المتصدر عبد الله السعيد.

يعقد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اجتماعا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة خلال الأسبوع الجارى من أجل مناقشة جدول الدوري وتحديد الفترة التي يمكن اقامة معسكرين بها في ظل ضغط المباريات وانشغال الاندية بالبطولات الافريقية والعربية، علما بأن الدور الأول من عمر الدوري ينتهي بمباراة القمة بين الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع والمحدد لها يوم 19 فبراير المقبل .