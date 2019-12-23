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شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان عمرو لاعب الكرة النسائية : الإعلام "ظالمنا" والناس "مش سايبانا في حالنا" والان مع تفاصيل الخبر
تمتلك مصر نجمات فى كرة القدم النسائية لم يختلفن من حيث الفن و الموهبة عن النجوم الرجال مطلقا، و لكن حتى الأن لم تأخد الكرة النسائية المساحة التي يطمحن إليها ممارسات اللعبة في الوطن العربي.
ويطمح نجمات كرة القدم نحو مسافة قريبة من مساحة الرجال و أن يصبح لهم عقود قوية تؤمن لهم مستقبلهن خلال المرحلة المقبلة وتحقيق حلم المشاركات الدولية و الأفريقية وعمل معسكرات خارجية لهن .
كما أن ثقافة المجتمع أيضا لم تتقبل فكرة ممارسة البنت لكرة القدم فى الأسرة المصرية، ويحرص الخليج 365 من حين إلى أخر على تسليط الضور على نجمات كرة القدم ، و نجمة اليوم هى نورهان عمرو لاعبة فريق الطيران و منتخب مصر لمعرفة كيف بدأت قصتها مع اللعبة وهل تعرضت لمواقف محرجة بسبب كونها لاعبة كرة قدم أم لا ؟.فى البداية .. متى بدأت قصتك مع كرة القدم ؟
بدأت ممارسة الكوره وانا عمرى 5 سنوات وكنت بلعب فى الشاع و المدرسة ، كما أننى حصلت و عمرى 12 سنة على لقب هدافه البطوله الفركفونيا الخاصة بالمدارس الفرنسية.تعلبين فى أى مركز ؟
بلعب ف كل المراكز ما عادا حارس المرمي (جوكر يعني) .
نورهان عمرو 1
من مثلك الأعلى فى كرة القدم ؟
أليكس مورجان لاعبة منتخب أمريكا .هل تعرضت لمواقف محرجة بسبب لعب كرة القدم ؟
هو مش إحراج و لكن المجتمع مش مثقف فى هذه المنطقة وليس سهل أن يتقبل فكرة أن في بنت بتلعب كوره فى مصر.ما السبب الذى دفعك لممارسة كرة القدم ؟
جدى وهو عبد السلام الضرغامى لاعب الترسانة الأسبق .وجدتى معارضة من عائلتك على ممارسك كرة القدم ؟
اه .. والدتي كانت معترضة عشان الدراسة و لكن تفهمت الأمر عقب ذلك ، خاصة لما عرفت أننى عندي موهبة و متميزه فى اللعبة، قام بتشجيعى أكتر و أصبحت تحضر مبارياتى لمشاهدتى فى الملعب .ممارسة كرة القدم تناسب البنت ؟
بالفعل ممارسه الكرة تناسب أي بنت .. ايه المشكله؟! هي زيها زي أى لاعبه مثلما يوجد من يمارس الكاراتيه الكونغ فو وألعاب عنيفة أكتر من كرة القدم.ما رأيك فى مقولة إن كرة القدم تمثل خطورة على الفتاة بسبب العنف؟
طالما هناك موهبة وحب اللعبة، مفيش مشكله طبعاً و بقول لأى بنت بتحب الكوره تلعبها و متوقفش و ملهاش دعوه بالناس.
نورهان عمرو 2
الكلام بينا دايماً كفرقه او كمنتخب اننا بنكون مركزين على هدفنا، ودائما يكون هدفنا الفوز بأى بطولة و نتمنى الاعلام يهتم أكتر.. لأن بصراحة " احنا مس واخديين حقنا خالص".يوجد فى فريقك لاعبة ملقبة بـ محمد صلاح ؟
هههه لا صعب بنت تكون زي محمد صلاح بس بجد بجد احنا عندنا بنات لاعيبه اوي اوي اوي و في بنات تملك قدرة انها تلعب مع ولاد و انا شخصياً بلعب مع ولاد خماسي .يراودك حلم الاحتراف؟
اه طبعاً نفسي احترف جداً و تلقيت أكثر من عرض بس للأسفلم يكن هناك توفيق من ربنا، لكنى مازلت أملك التصميم لتحقيق حلمي و بشتغل على نفسي و بتعب عشان ربنا يكرمني بالإحتراف.تلقيتى عروضا للاحتراف من قبل ؟
اه تلقيت من نادي deportivo alavèz الأسباني و نادي فى روسيا بس مش فاكره اسمه والله ، وأيضا تلقيت و منحة دراسية و اللعب فى جامعة فى أمريكا لكنى رفضت لصعوبة ترك والدتى.هل الرياضة النسائية بشكل عام تتعرض لظلم فى مصر ؟
الرياضه النسائيه مش كلها مظلومة بس الكوره هي أكتر لعبه مظلومه فى مصر مع إنها لعبه الاكثر جمهورهاًهناك مطالب معينة من وزير الرياضة أو مسئولي الاتحادات الرياضية من أجل رفع مستوى الرياضة النسائية ؟
اه في مطالب كتير أولها إهتمام الاعلام بينا و يهتموا بفرق الصعيد و الفرق اللي معندهاش امكنايات اللى مش لاقين يجيبو اطقم أو جزم .
نورهان عمرو 3
بالتأكيد نحن بعيدين عن الخريطة القارية والعالمية للرياضة النسائية.. فكيف نلحق بتلك الدول ؟
اه احنا بعيد جداً جداً و بسبب اننا ممكن نقعد بالسنين مش بنتجمع (منتخب مصر) و ده بيأثر أوي فى ترتيبنا و دي حاجه مش كويسه بس مس احنا السبب المفروض نتجمع و ندخل بطولات وو نلعب مباريات ودية كثيرة .ما هى أبرز الأندية المنافسة فى كرة القدم النسائية؟
الطيران و واودي دجله طبعاً و دلوقتي بقي في فرق بتنافس مثل كفر سعد و فرق أخرى .هناك مكافآت لكم؟
اه اكيد في مكافآت ف ىالمنتخب و فى النادي بس الفلوس بتاعتنا غير الولاد خالص يعني احنا معندناش عقود و ملايين والكلام ده.تتذكرين أول مكافأة حصلتى عليها ؟
500 جنيه اول مكآفأة كانت مع نادي الطيران للحصول على المركز الأول فى بطولة الجمهورية .تتابعين مباريات دورى كرة القدم للرجال ؟
أه بتابع برشلونة و الأهلى ليفربول عشان محمد صلاح فخر العربأخيرا ..من اللاعب. الأفضل من وجهة نظرك؟
ميسى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.