شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على "شيفو" أمام الإنتاج تجنبًا للمجازفة بعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، استمرار الدفع بمحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض، فى مباراة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة فى بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى تفضيل عدم المجازفة والمغامرة بالدفع بعبدالله جمعة، ظهير الفريق، فى مباراة الإنتاج الحربى قبل أن يستعيد جاهزيته بشكل كامل، بعد إصابته بكدمة فى القدم، حتى لا يتعرض للإصابة مجددًا قبل المباراة الهامة أمام زيسكو يونايتد، خاصة أن الأبيض بات بحاجة لجميع عناصر الفريق فى المباريات المرتقبة خاصة فى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة بين الزمالك وزيسكو يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى الأبطال.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى تذيل الترتيب برصيد نقطة أيضًا.