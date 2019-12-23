عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمر خربين.. ثانى الراحلين عن الهلال السعودي في يناير المقبل

الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365

دخل السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، قائمة المرشحين للرحيل عن الزعيم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياضية"السعودية، إن إدارة الهلال قررت رحيل السوري عمر خربين، بسبب سوء المستوى الذى ظهر به فى كأس العالم للأندية 2019، والتى حصل فيها الزعيم على المركز الرابع بعد الخسارة امام مونتيري المكسيكي.

وكانت تقارير سعودية، قد أشارت إلى رحيل الإيطالي سباستيان جيوفينكو عن الهلال السعودى فى يناير، بسبب الراتب الكبير الذى يتقاضاه اللاعب.

Advertisements

وفشل الدولي السوري عمر خربين في حجز مكان أساسي بتشكيلة رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق، في ظل تألق الفرنسي بافتيمبي جوميز.

وظهر عمر خربين مع الهلال السعودي فى الـ 3 مباريات التى خاضها الزعيم ببطولة كأس العالم للأندية 2019 فى قطر، وفضل تقديم أى شيء على الجانب التهديفي.

وينتهى تعاقد الدولى السوري عمر خربين مع الهلال السعودي فى يونيو 2021.

يذكر أن خريبين شارك مع الهلال هذا الموسم في 10 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين فقط.