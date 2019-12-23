القصة الكاملة لأزمة عواد وأبوجبل عبر "إنستجرام".. وتحقيق عاجل في الزمالك..وعواد يؤكد: محصلش.. وغرامة 300 ألف جنيه في انتظارهما

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الاستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حراس الزمالك.

يأتى ذلك لمعرفة حقيقته، بعد تداول صور بين الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شهدت هجوم متبادل بينهما والتي رد عليها محمد عواد عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" في الوقت الحالي قائلا إنها غير صحيحة وأكد علاقته الطيبة مع جميع زملائه من حراس الفريق.

ومن المقر أن يعقد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، جلسة اليوم مع الثنائي عواد وأبو جبل للتحقق من المسألة وسؤال الطرفين حول الواقعة واتخاذ قرار عاجل بشأنها مع إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بكافة التفاصيل التي تخص تلك المسألة بعد التحقق بشكل كامل من الأمر.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك معاقبة الثاني حارسي مرمى الفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الحارسان إشارات غير مباشرة لبعضهما، حيث نشر "أبو جبل" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد".

وشهدت الساعات الماضية أحداث مثيرة بين الحارسين عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، عقب نشر "أبو جبل" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد"، ورد عليها صفحة عليها اسم محمد عواد، قائلا: "دائما الجبال خلفي". حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وبادر عواد بتوضيح موقفه عبر موقع "تويتر" قائلا:"‏انا و ابو جبل و جنش و صبحي اكتر من اخوات و صفحاتى على الفيس بوك و إنستجرام و التويتر كلها موثقة و اى صفحة بأسمى غير موثقة مليش اى علاقة بيها نهائي و ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم و حسبى الله فى اى حد عايز يعملى مشاكل فى شغلى أو مع زملائى أو مع ناديا العظيم".

وتابع عواد:"‏مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى و يجيلى 3000 تليفون من النادي.. إنت نزلت ستورى على زميلى و اخويا ابو جبل ... أنا بجد مش عارف أقول ايه بس موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوي". حسبما ذكر موقع"اليوم السابع".

في المقابل كتب "أبو جبل" عبر صفحته الشخصية: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن أكون حارس مرمى في نادي الزمالك أكبر أندية أفريقيا ده في حد ذاته شرف لأي حد ووسام اتشرف بيه طول العمر".

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وأكمل: "المنافسة الحالية بين حراس نادي الزمالك تقوم على قيم ومبادئ نادي الزمالك القائمة على الحب والاحترام الحقيقي، والمبادئ الحقيقية وليست المزيفة، تحية لحراس نادي الزمالك الذين تحملو الكثير من السوشيال ميديا ومن الشائعات المغردة للنيل من نادي الزمالك".

كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، كواليس أزمته مع زميله في الفريق محمد أبو جبل.

وكتب "عواد"، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من أخوات، وصفحاتي على فيسبوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة ماليش أي علاقة بيها نهائي".

وتابع: "يا ريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم، وحسبي الله في أي حد عايز يعملي مشاكل في شغلى أو مع زملائي أو مع ناديا العظيم".