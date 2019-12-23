شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على المقاولون بالجبل الأخضر .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم الأثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى إفتتاحية الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات أولاد العم.

ويدخل ذئاب الجبل مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية فيما خسر الدراويش من الاهلى بهدف دون رد فى إطار مواجهات ذات الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

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وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات لمزاحمة الاتحاد السكندرى على المركز الثانى الذى يحتله بفارق نقطة واحدة فقط عن ذئاب الجبل ويواجه الاهلى المتصدر الليلة ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الدراويش مكون من : " محمود أبو السعود، أمير عابد ، فاروقا، محمد سمير ثابت، عبد الوهاب اسماعيل، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدواردو، محمد طلعت، سيف الجزيرى".

على الجانب الأخر شدد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة من الاهلى وخطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لإقتحام المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش فى مباراة اليوم مكون من : "محمد مجدى ومحمود البدري ومحمد هاشم وباهر المحمدي وأحمد أيمن ، وبيكيتى سيلفا ومحمود دونجا ومحمد مخلوف ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وهمام طارق".