شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على "مدرب أجنبي" لخلافة ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة فريق بيراميدز على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي سبستيان ديسابر الذي رحل بالتراضي عن القيادة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، فضلاً عن تدنى المستوى الأمر الذى أدى لاتخاذ الإدارة قرارًا بإنهاء التعاقد مع ديسابر رغم النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وترغب إدارة نادى بيراميدز في التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز يقود الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة وإن الإدارة تهدف لحصد بطولة الكونفدرالية والمنافسة بقوة على المربع الذهبي ببطولة الدوري، وجاء استقرار المسئولون على التعاقد مع مدير فني أجنبي للمرحلة المقبلة بعد أن تعثر البحث عن مدرب وطني يستطيع تحقيق طموحات الفريق، وارتباط معظمهم بقيادة فرق أخرى.

على صعيد متصل، تولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" القيادة الفنية لفريق بيراميدز بشكل مؤقت والعبور إلى بر الأمان، واستعانت الإدارة بمحمود فتح الله نجم الزمالك الأسبق ليعاونه في الفترة الحالية ويصبح حلقة وصل مع الجهاز الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه، حيث ترغب إدارة بيراميدز في عدم تكرار ما حدث في جهاز الفرنسي سبستيان ديسابر والذى تكون من مدربين ومساعدين أجانب، وواجه الفريق أزمة عندما تقرر رحيل الجهاز الفني لم يجدوا من يتولى الأمر بشكل مؤقت إلا عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للفريق، والذى كان بمثابة طوق النجاة.