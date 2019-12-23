شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والاتحاد السكندري اليوم 23/ 12/ 2019 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الاثنين مبارة هامة في بطولة الدوري بين الاهلي والاتحاد السكندري وهي المباراة التى ينتظرها كثير من عشاق الساحرة المستديرة لأهميتها في تحديد مُتصدر المسابقة ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة اليوم وإلى التفاصيل:ملعب وموعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي يستضيف فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم ، الأثنين، بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري
تنقل قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الاهلي والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.موقف الاهلي والاتحاد السكندري في جدول المسابقة
الاهلي يتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين.
يُدير لقاء الليلة بين الاهلي والاتحاد السكندري طاقم تحكيم بقيادة ، طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.الاهلي يستعيد 3 لاعبين
يستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للأصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً .
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