تصريحات الأحد| عبدالحفيظ يتحدث عن هدف الأهلي.. وحلمي يكشف مفاجأة عن شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 22 ديسمبر 2019.

محمد حلمي: شيكابالا رفض خوض لقاء الأهلي رغم إصابة ستانلي

أكد محمد حلمي، المدير الفني السابق للزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، رفض خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام الأهلي بالدوري عام 2016.

شريف: لاسارتي اتهمني بـ"الهزار" أمام المرمى.. وأرغب في المشاركة أساسيا

قال محمد شريف لاعب إنبي المعار من النادي الأهلي، إنه يتمنى المشاركة أساسيا في أي نادي يلعب له، قائلاً: "كنت ممكن أقعد مثل الموظف وأحصل على عقدي ولكني أحب اللعب".

وست بروميتش يوضح لمصراوي.. موقفه من بيع حجازي لاتحاد جدة

صرح مارتن سوان مدير الاتصالات في نادي وست بروميتش ألبيون الانجليزي، أن المبلغ المتداول بشأن عرض سعودي للحصول على خدمات أحمد حجازي مدافع الفريق أقل من قيمته الحقيقية.

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الأهلي لـ"الخليج 365": 10 آلاف متفرج لمباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

قال محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

عبد الحفيظ: نحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط.. والفوز هو هدفنا الوحيد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غد الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكيل عماد متعب يكشف 3 مواعيد محتملة لمباراة اعتزاله

كشف نادر شوقي، وكيل عماد متعب لاعب الأهلي السابق، عن 3 مواعيد محتملة قد تقام بها مباراة اعتزاله.

كلوب: صلاح لم يأت إلى قطر من أجل الجوائز الفردية

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن جناح الفريق محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية لم يتوجه لقطر من أجل الفوز بجائزة فردية، لكن لمساعدة الفريق.