رياضة | ليفربول في الصدارة وصراع شرس على الوصافة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ18

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول في الصدارة وصراع شرس على الوصافة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن مباريات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة القطرية "الدوحة" وتوج الريدز بلقبها للمرة الأولي في تاريخه على حساب فريق فلامينجو البرازيلي بعدما تغلب عليه 1-0 في النهائي.

وفشل فريق ليستر سيتي "وصيف" ترتيب الدوري الإنجليزي في استغلال غياب ليفربول لتقليص الفارق معه، حيث خسر أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة جمعها من 17 مباراة (16 فوز – 1 تعادل)، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة جمعها من 18 مباراة (12 فوز – 3 تعادل – 3 هزيمة)، ويأتي فريق مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة من 18 مباراة (12 فوز – 2 تعادل – 4 هزيمة).

نتائج مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي:

• إيفرتون 0 – 0 آرسنال

• أستون فيلا 1 – 3 ساوثهامبتون

• نيوكاسل يونايتد 1 – 0 كريستال بالاس

• وست هام يونايتد – ليفربول (تأجلت)

• نوريتش سيتي 1 – 2 وولفرهامبتون

• بورنموث 0 – 1 بيرنلي

• برايتون 0 – 1 شيفيلد يونايتد

• مانشستر سيتي 3 – 1 ليستر سيتي

• واتفورد 2 – 0 مانشستر يونايتد

• توتنهام 0 – 2 تشيلسي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة 18:

1- ليفربول 49 نقطة

2- ليستر سيتي 39 نقطة

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3- مانشستر سيتي 38

4- تشيلسي 32 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 28 نقطة

6- ولفرهامبتون 27 نقطة

7- توتنهام 26 نقطة

8- مانشستر يونايتد 25 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

10- بيرنلي 24 نقطة

11- أرسنال 23 نقطة

12- كريستال بالاس 23 نقطة

13- برايتون 20 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- إيفرتون 19 نقطة

16- وست هام يونايتد 19

17- ساوثامبتون 18 نقطة

18- أستون فيلا 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 12 نقطة

20- واتفورد 12 نقاط