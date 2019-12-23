رياضة | تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مشيراً الى أن المبلغ المتبقي لهم هو 12 مليون جنيه فقط.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": "لاعبو الزمالك لهم مستحقات كمقدمات عقود بقيمة 7 ملايين جنيه و5 ملايين أخرى مرتبات لهذا الشهر".

وأردف منصور: "حدثت انفراجة كبيرة وقبل يوم الخميس المقبل ستسدد جميع مستحقات لاعبي كرة القدم والسلة والطائرة واليد".

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