شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تناقش تخصيص مكافأة مالية لبطل الدورى هذا الموسم 2019 -2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتفكر اللجنة فى أكثر من اقتراح لتنفيذ هذا الأمر، من بينها البحث عن رعاة لحفل تسليم درع الدورى لهذا الموسم على أن يمنح الراعى مكافأة مالية للفريق صاحب الدرع ، لأول مرة فى تاريخ الدورى المصرى.
كان الأهلي توج بلقب بطولة الدوري عن الموسم المنقضي 2018 - 2019 .
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