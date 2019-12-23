شكرا لقرائتكم إنبى يجهز مكافأة الفوز على وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، مكافأة الفوز على وادى دجلة، لصرفها إلى لاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم قبل مواجهة حرس الحدود، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدورى.

ويحرص مجلس إنبى على تحفيز اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية بعد تحقيق الفوز فى آخر 4 مباريات تحت قيادة حلمى طولان حيث نجح الفريق فى الفوز على الزمالك ثم الجونة والمصرى ووادى دجلة مؤخرا.

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وحقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، بالفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز المغربي عبد الكبير الوادى أول أهدافه في الدوري المصري، وتقدم لدجلة على إنبي بالدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم أحرز التونسى رفيق كابو الهدف الثاني للغزلان فى الدقيقة 39، ومع الشوط الثانى حقق إنبى الريمونتادا بعدما أحرز محمد شريف الهدف الأول فى الدقيقة 52، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثانى فى الدقيقة 62، وأضاف شيف الهدف الثالث فى الدقيقة 76 ليقتنص إنبى ثلاث نقاط غالية.

وارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 13 محتلاًَ المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 محتلاً المركز السابع عشر.