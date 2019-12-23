شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن اليوم قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى سيخوض بها المباراة عقب المران الختامى للأبيض، حيث سيستمر غياب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، عن التواجد فى لقاء الغد، بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلى بعد تعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية تسببت فى غيابه عن الفريق فى المباريات الأخيرة، حيث يحرص الجهاز الفنى على تجهيزه بدنيًا وفنيًا ليكون جاهزًا لدعم خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة خاصة أن المدرب الفرنسى يدرس الاستعانة به لإشعال المنافسة بين عناصر الدفاع بعد تراجع أداء محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، فى المباريات الأخيرة.