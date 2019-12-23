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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد محمد صلاح فى جلسة تصوير حاملا كأس العالم للأندية
الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365
فاجأ النجم المصرى المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، بالحصول على أكثر من لقب فردى في بطولة كأس العالم للأندية، والتى توج بها الفريق الإنجليزى أول أمس بعد تغلبه على فريق فلامنجو البرازيلى.
صلاح حاز على جائزة أفضل لاعب فى البطولة، كذلك أعلن عن دخول محمد صلاح في قائمة أفضل لاعب في أفريقيا، مع كل من السنغالى ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز.
محمد صلاح نشر اليوم مجموعة من الصور أثناء جلسة تصوير خضع لها حاملا كأس العالم للأندية، وأيضا حاملا كأس أفضل لاعب في البطولة، حيث لم يعلق صلاح على الصور، مكفيا بوضع "ايموجى" كأس فقط.
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