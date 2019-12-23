إستعاد فريق تشيلسي توازنه بعد الخسارة على يد بونموث في الجولة الماضية, بفوز ثمين ومستحق في ديربي لندن علي نظيره توتنهام بثنائية نظيفة .
وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45
وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.
وتفوق المدرب الشاب فرانك لامبارد في أولى مواجهاته هذا الموسم أمام أستاذه الذي دربه في بداية "سبيشال وان" بالبريميرليج مع البلوز.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يحسم ديربي لندن أمام توتنهام بثنائية في ليلة تفوق «التلميذ علي الاستاذ»..«ملخص وأهداف اللقاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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