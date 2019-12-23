شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستضيف القناة وسيراميكا طمعان فى النجوم و السويس مع بتروجت بالمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بإقامة المباريات الست فى الثانية والنصف عصرا حيث يستضيف الترسانة نظيره القناة المنتشى بالفوز فى اخر لقاءين على الزرقا بثلاثية والنصر خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف .

يدخل الترسانة اللقاء فى المركز قبل الأخير للمجموعة وقد تحسنت نتائج الفريق وحقق الفوز على الزرقا فى الأسبوع الاخير خارج ملعبه بهدف مقابل للاشئ ويأمل الجهاز الفنى بقيادة محمد صلاح لإستثمار هذا الفوز والبناء عليه وتحقيق الفوز الثانى على التوالى للهروب من المؤخرة ، بينما يخوض القناة المباراة فى المركز الثانى للمسابقة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر الذى يخرج فى مواجهة صعبة نسبيا لمواجهة النجوم بمدينة 6 اكتوبر

ويأمل هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا إلى تحقيق الفوز الذى غاب عنه فى أخر مباراتين أمام كوكاكولا ومنتخب السويس للإبتعاد أكثر بصدارة الترتيب ، بينما يحاول سعد فاروق المدير الفنى الجديد للنجوم لتحقيق الفوز الأول مع فريقه على فريقه الأسبق .

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كما يستدرج منتخب السويس بقيادة تامر مصطفى صاحب الـ12 نقطة نظيره بتروجت بقيادة علاء عبد العال فى مواجهة صعبة للفريقين نظرا لتقارب المستوى الفنى بينهما فى لقاء يبحث فيه المدير الفنى لأبناء الغريب إلى خطف الثلاث نقاط للعودة من جديد للمنافسة على صدارة الترتيب .

وفى بورسعيد يستضيف المريخ البورسعيدى نظيره الداخلية فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين فأصحاب الأرض يمتلكون 6 نقاط فقط ويدركون خطورة موقفهم فى جدول الترتيب ويبحثون دائما عن الثلاث نقاط ، بينما يحاول هشام زكريا المدير الفنى للداخلية إلى خطف الثلاث نقاط الذى غاب عن الفريق فى لقاءاته الأخيرة وتحديدا عقب تحقيق الفوز بثلاثية على الترسانة وهو ما جمد رصيد الفريق عند 9 نقاط .

وتختتم مباريات الجولة بلقاء كوكاكولا مع الزرقا فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذين خطفوا الأنظار فى الأسابيع الأخيرة تحت قيادة مديرهم الفنى الشاب ممدوح عبد الحى بعدما حققوا التعادل مع سيراميكا كليوباترا فى الجولة قبل الأخيرة للدورى وكانوا قريبين من تحقيق نقاط المباراة ، بينما حققوا الفوز فى الجولة الأخيرة على بتروجت بملعب الاخير بهدف مقابل للاشئ ، بينما يدخل الزرقا اللقاء فى المركز الاخير برصيد نقطتين تحت قيادة فنية جديدة لعبد اللطيف الدومانى الذى تولى القيادة الفنية للفريق الأسبوع الماضى عقب رحيل عطيه صابر بعد الهزيمة من الشواكيش .