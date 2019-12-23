شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ردا على عواد: تحية لحراس الزمالك لتحملهم الشائعات المغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد أبو جبل حارس الزمالك، على توضيح موقفه بشأن الصور التى تم تداولها فى الساعات الماضية والتى تحمل هجوما متبادلا بينه وبين زميله محمد عواد حارس الفريق الأبيض والتى بادر الأخير بالتأكيد إنها صور مزيفة.

وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، التحقق اليوم من الواقعة، بشكل رسمى، من الحارسين، والتى أكد أبو جبل عبر ستورى حسابه الرسمى على "انستجرام" فى الوقت الحالى عدم حدوثها.

وقال أبو جبل :"المنافسة الحالية بين حراس الزمالك تقوم على قيم النادى القائمة على الحب والاحترام الحقيقى والمبادئ الحقيقة".

وتابع حارس الزمالك قائلا:"تحية لحراس الزمالك لتحملهم الشائعات المغرضة".



