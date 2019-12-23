شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر القصة الكاملة لتحقيق الزمالك مع حراسه بسبب بوست "مصطفى محمود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، فتح تحقيق بشأن ما شهدته الساعات الماضية حول "الاستورى" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حراس الزمالك لمعرفة حقيقته، بعد تداول صور بين الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شهدت هجوم متبادل بينهما، والتى رد عليها محمد عواد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في الوقت الحالي قائلا إنها غير صحيحة وأكد علاقته الطيبة مع جميع زملائه من حراس الفريق.

ومن المقر أن يعقد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، جلسة اليوم مع الثنائي عواد وأبو جبل للتحقق من المسألة وسؤال الطرفين حول الواقعة واتخاذ قرار عاجل بشأنها مع إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بكافة التفاصيل التي تخص تلك المسألة بعد التحقق بشكل كامل من الأمر.

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